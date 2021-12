Reggio Emilia | condannato a 6 anni | il figlio 12enne lo denunciò per violenze contro la mamma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 dicembre 2021) Finisce in carcere dopo la condanna definitiva a seil’uomoper lealla moglie davanti alminore che in piena notte aveva chiamato il 112. I militari di Novellara hanno eseguito l’ordine di carcerazione giunto a seguito della condanna dell’uomo passata in giudicato. Pugni, schiaffi e calci in piena notte per evitare che dormisse. Un escalation di gratuiteche da diversiuna casalinga 35enne subiva nel silenzio dettato dalla paura a cui aveva posto fine suo: un bambino di 12che nell’ultimo grave episodio di violenza non aveva esitato a chiamare il 112 dei carabinieri chiedendo aiuto per lache era stata picchiata dal padre. ...