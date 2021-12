Reggio Emilia, a 12 anni denuncia e fa condannare il padre per maltrattamenti (Di domenica 26 dicembre 2021) Pugni, schiaffi e calci in piena notte per evitare che dormisse. Un'escalation di violenze che da diversi anni una casalinga 35enne subiva nel silenzio dettato dalla paura a cui ha posto fine suo figlio: un bambino di 12 anni che nell'ultimo grave episodio di violenza non ha esitato a chiamare il 112 dei carabinieri, chiedendo aiuto per la mamma che era stata picchiata dal padre. I fatti risalenti alla fine dell'agosto del 2019 avevano visto i carabinieri di Novellara intervenire, su richiesta del piccolo testimone, nell'abitazione di una famiglia residente nella bassa reggiana e portare alla luce un'inquietante vicenda di violenza domestica che andava avanti da diversi anni. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) Pugni, schiaffi e calci in piena notte per evitare che dormisse. Un'escalation di violenze che da diversiuna casalinga 35enne subiva nel silenzio dettato dalla paura a cui ha posto fine suo figlio: un bambino di 12che nell'ultimo grave episodio di violenza non ha esitato a chiamare il 112 dei carabinieri, chiedendo aiuto per la mamma che era stata picchiata dal. I fatti risalenti alla fine dell'agosto del 2019 avevano visto i carabinieri di Novellara intervenire, su richiesta del piccolo testimone, nell'abitazione di una famiglia residente nella bassa reggiana e portare alla luce un'inquietante vicenda di violenza domestica che andava avanti da diversi

