Reggio Emilia | 6 anni all' uomo che maltrattava la moglie | a denunciarlo il figlio di 12 anni 2

(Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il 42enne, detratto il periodo pre-sofferto di 7 giorni, dovrà scontare 5, 11mesi e 23 giorni di reclusione. All'epoca dei fatti le indagini rivelarono come l', dal 2013, sottoponeva a costanti vessazioni fisiche e morali lasistematicamente insultata, minacciata anche mostrandole un ascia, colpita con pugni, schiaffi e calci anche di notte per impedirle di prendere sonno. L'ultimo episodio di fine agosto 2019, portato alla luce grazie al coraggio del piccolo, aveva visto il marito prendere a schiaffi e pugni lacagionandole lesioni arrivando anche a costringerla con violenza e minaccia a subire atti sessuali completi. Vessazioni fisiche e morali anche nei confronti dello stessominore costretto ad assistere alle ...

Reggio Emilia, 26 dic. (Adnkronos) - Finisce in carcere dopo la condanna definitiva a 6 anni l'uomo condannato a Reggio Emilia per le violenze alla ...