Real Sociedad Rafinha | ci siamo | c’è l’accordo con il Psg

La Real Sociedad è pronta a mettere a segno il colpo Rafinha. C'è l'accordo tra i baschi e il Psg: i dettagli della trattativa Rafinha è pronto a ripartire dalla Real Sociedad. Il centrocampista brasiliano, che al Psg non sta trovando spazio, lascerà la Francia nei prossimi giorni per fare ritorno in Spagna. Lo conferma il giornalista Fabrizio Romano, che spiega i dettagli della trattativa: prestito fino al termine della stagione, senza alcun diritto o obbligo di riscatto inserito nell'affare.

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Calciomercato: Psg. Club ha bisogno di fare cassa in prossime 2 sessioni Rafinha verso la Real Sociedad, più difficile l'addio di Icardi ROMA - Cento milioni di euro da mettere nelle proprie casse nelle prossime due sessioni di mercato. Sarebbe questo l'obiettivo del Paris Saint Germain di ...

Rafinha alla Real Sociedad, fatta per l'approdo del fantasista dal PSG RAFINHA ALLA REAL SOCIEDAD - Dopo una stagione e mezza, Rafinha sarebbe a un passo nel lasciare il PSG. Il trequartista, che vanta anche un periodo in Italia con la maglia dell'Inter, era arrivato nel club di Al - ...

La Real Sociedad sogna in grande. Per gennaio almeno due colpi: nel mirino anche Godin TUTTO mercato WEB Rafinha vuelve a la Liga con la Real Sociedad El centrocampista español Rafinha Alcántara jugará en la Real Sociedad tras un acuerdo con el Paris Saint-Germain para el regreso del ex del Barça a LaLiga Santander. "Es un jugador maduro, con ...

Rafinha jugará en la Real Sociedad El centrocampista Rafinha Alcántara jugará en la Real Sociedad tras un acuerdo con el Paris Saint-Germain para el regreso del ex del Barça a LaLiga Santander.

