Rallenta il covid in Germania: 10 mila casi in 24 ore, incidenza in calo (Di domenica 26 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 10.100 nuovi casi di covid e 88 decessi dovuti al virus. Lo fa sapere il Robert Koch Institute, sottolineando che l’incidenza settimanale continua a decrescere. Infatti è arrivata a 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4. Il numero totale dei morti è arrivato invece a 110.364. Sono 35mila i tedeschi che si sono fatti vaccinare contro il Coronavirus il giorno di Natale. Di queste dosi inoculate, trentamila erano booster, secondo quanto rende noto il Rki. Al momento 58,9 milioni di persone nel paese hanno ricevuto il vaccino completo, due dosi o quella unica Johnson & Johnson, corrispondenti al 70,8% della popolazione. Almeno 29,9 milioni hanno ricevuto anche ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore laha registrato 10.100 nuovidie 88 decessi dovuti al virus. Lo fa sapere il Robert Koch Institute, sottolineando che l’settimanale continua a decrescere. Infatti è arrivata a 220,7 per 100abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4. Il numero totale dei morti è arrivato invece a 110.364. Sono 35i tedeschi che si sono fatti vaccinare contro il Coronavirus il giorno di Natale. Di queste dosi inoculate, trentaerano booster, secondo quanto rende noto il Rki. Al momento 58,9 milioni di persone nel paese hanno ricevuto il vaccino completo, due dosi o quella unica Johnson & Johnson, corrispondenti al 70,8% della popolazione. Almeno 29,9 milioni hanno ricevuto anche ...

Advertising

ClaudioMori7 : RT @HuffPostItalia: Rallenta il covid in Germania: 10 mila casi in 24 ore, incidenza in calo - HuffPostItalia : Rallenta il covid in Germania: 10 mila casi in 24 ore, incidenza in calo - AgneseLucrezia : @Zio_Trump_ @BountyK27602455 Ma smettiamola di confrontarci con i paesi subtropicali.Anche da noi in estate il covid rallenta di molto. - frafratwit : RT @Adnkronos: #Covid, contagi record: il virus non rallenta. - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Covid, contagi record: il virus non rallenta. -

Ultime Notizie dalla rete : Rallenta covid Coronavirus, il contagio non rallenta: anche a Natale 1451 nuovi casi e nuova impennata di ricoveri Genova . Sono 1.451 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in Liguria, a fronte di 7729 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 19.061 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. E' il ...

Nuovo decreto Covid: mascherine Ffp2 e Ffp3 a scuola per fermare il record di contagi La campagna di vaccinazione Intanto la campagna di vaccinazione non rallenta. Ieri le terze dosi ... La misura si applica per un periodo di dieci giorni e "ove necessario presso i Covid Hotel, previa ...

Covid, Omicron dilaga in Europa, pronte restrizioni. Record in Francia, oltre 100mila casi Sky Tg24 Covid: Veneto, a Natale rallentano (2.093) i nuovi casi Scende la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Il bollettino regionale segnala anche una vittima ...

Coronavirus nel mondo. Germania, effetto lockdown: calo dell'incidenza di contagi Un importante laboratorio di Sydney, che si trova nel Nuovo Galles del Sud, il SydPath, ha riferito domenica 400 persone risultate in un primo momento negative sono poi risultate positive I funzionari ...

Genova . Sono 1.451 i nuovi positivi al- 19 oggi in Liguria, a fronte di 7729 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 19.061 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. E' il ...La campagna di vaccinazione Intanto la campagna di vaccinazione non. Ieri le terze dosi ... La misura si applica per un periodo di dieci giorni e "ove necessario presso iHotel, previa ...Scende la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Il bollettino regionale segnala anche una vittima ...Un importante laboratorio di Sydney, che si trova nel Nuovo Galles del Sud, il SydPath, ha riferito domenica 400 persone risultate in un primo momento negative sono poi risultate positive I funzionari ...