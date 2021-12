Quarta ondata, le feste natalizie fra ansia da ritrovo e sensi di colpa. La psicologa: “C’è maggiore incertezza, il peggio per la nostra mente”. Ecco perché quest’anno è ancora più difficile (Di domenica 26 dicembre 2021) La Quarta ondata di Covid è arrivata alle porte del Natale, il secondo da quando la pandemia ha sconvolto il mondo. Non solo nulla è come prima, ma neppure è come a dicembre 2020. perché da molti punti di vista queste festività sono più faticose. “È una fatica diversa. Un anno fa c’era una chiusura totale che ci ha costretti a rinunciare a una serie di abitudini, tradizioni, riti a cui eravamo abituati. Una situazione definita, dettata da regole chiare e uguale per tutti, da un certo punto di vista più semplice rispetto a quella di oggi” spiega Valentina Di Mattei, coordinatrice del Servizio di Psicologia Clinica dell’Irccs Ospedale San Raffaele e professoressa associata presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. “quest’anno stiamo vivendo una situazione di maggiore incertezza, una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Ladi Covid è arrivata alle porte del Natale, il secondo da quando la pandemia ha sconvolto il mondo. Non solo nulla è come prima, ma neppure è come a dicembre 2020.da molti punti di vista queste festività sono più faticose. “È una fatica diversa. Un anno fa c’era una chiusura totale che ci ha costretti a rinunciare a una serie di abitudini, tradizioni, riti a cui eravamo abituati. Una situazione definita, dettata da regole chiare e uguale per tutti, da un certo punto di vista più semplice rispetto a quella di oggi” spiega Valentina Di Mattei, coordinatrice del Servizio di Psicologia Clinica dell’Irccs Ospedale San Raffaele e professoressa associata presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. “stiamo vivendo una situazione di, una ...

