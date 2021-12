Quarta dose, dietrofront di Israele Omicron causa malattie meno gravi rispetto al ceppo Delta. (Di lunedì 27 dicembre 2021) Israele fa marcia indietro, non inizierà a somministrare la Quarta dose del vaccino contro il Coronavirus a partire da domenica. Lo ha deciso il ministero della Sanità israeliano, che in precedenza aveva fissato per domenica l’avvio della somministrazione della Quarta dose per gli over 60 e i soggetti rischio. Lo riporta l’emittente Channel 13 spiegando… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021)fa marcia indietro, non inizierà a somministrare ladel vaccino contro il Coronavirus a partire da domenica. Lo ha deciso il ministero della Sanità israeliano, che in precedenza aveva fissato per domenica l’avvio della somministrazione dellaper gli over 60 e i soggetti rischio. Lo riporta l’emittente Channel 13 spiegando… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

