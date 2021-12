Psg, servono 100 milioni a gennaio dalle cessioni: ecco tutti i giocatori in partenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Il PSG ha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate: servono 100 milioni nel mercato invernale Secondo quanto riporta L’Equipe, il PSG ha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate e nel mercato invernale dovrà ottenere dalle cessioni 100 milioni di euro. Tra i primi nomi dati in partenza da Parigi c’è Rafinha, che non rientra nei piani di Pochettino e potrebbe finire alla Real Sociedad: la sua partenza permetterebbe al Psg di liberarsi di uno stipendio importante. In uscita anche Draxler nel caso arrivasse a Parigi un’offerta allettante: il centrocampista tedesco, che ha rinnovato fino al 2024 e che guadagna 4,2 milioni di euro l’anno, anche a causa dei troppi infortuni non ha potuto mostrare il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il PSG ha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate:100nel mercato invernale Secondo quanto riporta L’Equipe, il PSG ha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate e nel mercato invernale dovrà ottenere100di euro. Tra i primi nomi dati inda Parigi c’è Rafinha, che non rientra nei piani di Pochettino e potrebbe finire alla Real Sociedad: la suapermetterebbe al Psg di liberarsi di uno stipendio importante. In uscita anche Draxler nel caso arrivasse a Parigi un’offerta allettante: il centrocampista tedesco, che ha rinnovato fino al 2024 e che guadagna 4,2di euro l’anno, anche a causa dei troppi infortuni non ha potuto mostrare il ...

