PSG | 100 milioni dalle cessioni di gennaio | occasione per la Juve

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il PSG vuole liberarsi degli esuberi ae conta di incassare almeno 100: via Kurzawa, Draxler e forse anche Icardi. Dall’estate 2011 di proprietà del ricchissimo Nasser Al-Khelaifi, il PSG ha speso in poco più di 10 anni quasi 1500di euro per trasformarsi in uno dei club più forti al mondo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportmediaset : Mercato, il #Psg deve incassare 100 milioni: sarà un gennaio di cessioni. #SportMediaset - persemprecalcio : ?? Secondo l'Equipe, il #PSG ???? deve risanare perdite stimate attorno ai 200 milioni di euro ?? A gennaio servirà far… - serieAnews_com : #Calciomercato, tra i possibili nomi in uscita al PSG a gennaio c'è anche quello di #Icardi. La #Juventus segue la… - CalcioNews24 : I nomi in partenza - infoitsport : Il PSG vuole incassare 100 milioni, la lista dei calciatori sul mercato: Napoli e Juve osservano -

Ultime Notizie dalla rete : PSG 100

ASCOLTA Ilha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate: servonomilioni nel mercato invernale Secondo quanto riporta L'Equipe, ilha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate e nel mercato invernale dovrà ottenere dalle cessioni ......i tifosi del. Stando a quanto riporta L'Equipe, il club parigino ha urgente bisogno di fare cassa per rientrare delle perdite non sanate e nel mercato invernale dovrà ottenere dalle cessioni...Il Psg valuta Diallo e Kehrer 25 milioni a testa, poi c'è Julian Draxler per il quale si valuteranno solo offerte soddisfacenti a partire da 20 milioni di euro. Da non trascurare Layvin Kurzawa, valut ...In partenza — Tra i primi nomi dati in partenza da Parigi c’è Rafinha, che non rientra nei piani di Pochettino e potrebbe finire alla Real Sociedad: la sua partenza permetter ...