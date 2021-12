Previsioni 2022 della sensitiva Nikki: tra morti dei vip, eruzioni e l’Oscar per Lady Gaga (Di domenica 26 dicembre 2021) Non soltanto Branko e Paolo Fox, a dicembre su Biccy arriva un altro appuntamento fisso, quello con la sensitiva Nikki e le sue Previsioni. La donna dice di aver azzeccato molte delle cose accadute nel 2021 (qui le vecchie Previsioni), tra cui: Trump che si trasferisce in Florida, tornado devastanti in USA, eruzioni dell’Etna, una grande alluvione in Italia, sempre più acqua alta a Venezia (capirai che Previsioni choc), Jimmy Carter ricoverato in ospedale, la separazione di Kim e Kanye, problemi di salute per Celine Dion e un Oscar per Anthony Hopkins. Anche questa volta la nostra Nikki prevede catastrofi a raffica, ma tra le poche cose positive c’è il matrimonio di Rihanna e una nuova nomination agli Oscar per Lady Gaga. Tutte le 1200 ... Leggi su biccy (Di domenica 26 dicembre 2021) Non soltanto Branko e Paolo Fox, a dicembre su Biccy arriva un altro appuntamento fisso, quello con lae le sue. La donna dice di aver azzeccato molte delle cose accadute nel 2021 (qui le vecchie), tra cui: Trump che si trasferisce in Florida, tornado devastanti in USA,dell’Etna, una grande alluvione in Italia, sempre più acqua alta a Venezia (capirai chechoc), Jimmy Carter ricoverato in ospedale, la separazione di Kim e Kanye, problemi di salute per Celine Dion e un Oscar per Anthony Hopkins. Anche questa volta la nostraprevede catastrofi a raffica, ma tra le poche cose positive c’è il matrimonio di Rihanna e una nuova nomination agli Oscar per. Tutte le 1200 ...

StraNotizie : Previsioni 2022 della sensitiva Nikki: tra morti dei vip, eruzioni e l’Oscar per Lady Gaga - filosignorante : Previsioni Ignoranti classifica finale 2022: Inter 86-90 punti Milan 84-88 Napoli 82-86 Atalanta 80-84 Juventus 76-… - bg_tebe : @LiciaRonzulli Licia mi mancano le tue previsioni… con la tua sfera di cristallo dimmi come saremo nel 2022… tipo c… - infoitsalute : Oroscopo anno 2022 Ariete: le previsioni per Salute, Lavoro e Amore - infoitsalute : Oroscopo anno 2022 Cancro: le previsioni per Salute, Lavoro e Amore -