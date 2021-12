Presidente Ramaphosa, Tutu 'un patriota senza pari' (Di domenica 26 dicembre 2021) "La scomparsa dell'arcivescovo emerito Desmond Tutu è nuovo capitolo del dolore nell'addio della nostra nazione a una generazione di sudafricani straordinari che ci hanno consegnato in eredità un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) "La scomparsa dell'arcivescovo emerito Desmondè nuovo capitolo del dolore nell'addio della nostra nazione a una generazione di sudafricani straordinari che ci hanno consegnato in eredità un ...

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Ramaphosa È morto Desmond Tutu 'Uomo di straordinario intelletto, integrità e invincibilità contro le forze dell'apartheid ', lo ha ricordato il presidente del Paese, Cyril Ramaphosa, 'è stato anche tenero e vulnerabile nella ...

