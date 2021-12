PREMIO OA SPORT 2021: Vanessa Ferrari, sognatrice romantica. Lottatrice immortale: gloria olimpica indelebile (Di domenica 26 dicembre 2021) Vanessa Ferrari ha vinto la sesta edizione del PREMIO OA SPORT. La bresciana, icona indiscussa della ginnastica artistica italiana, è stata selezionata dalla nostra redazione al termine di un anno così ricco di trionfi per lo SPORT italiano. La motivazione della scelta è la seguente: “Per la sua capacità di lottare contro il destino avverso, raggiungendo finalmente il suo sogno“. La medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 giunge dopo un inseguimento sfiancante e logorante durato tredici anni, passando dagli amarissimi quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, in un percorso costellato da infortuni, problemi fisici, sfortune e avversità. Una medaglia sognata, desiderata, bramata. Voluta a tutti i costi, anche nei momenti più bui. La volontà di voler agguantare quell’alloro è stata il motore che ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021)ha vinto la sesta edizione delOA. La bresciana, icona indiscussa della ginnastica artistica italiana, è stata selezionata dalla nostra redazione al termine di un anno così ricco di trionfi per loitaliano. La motivazione della scelta è la seguente: “Per la sua capacità di lottare contro il destino avverso, raggiungendo finalmente il suo sogno“. La medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 giunge dopo un inseguimento sfiancante e logorante durato tredici anni, passando dagli amarissimi quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, in un percorso costellato da infortuni, problemi fisici, sfortune e avversità. Una medaglia sognata, desiderata, bramata. Voluta a tutti i costi, anche nei momenti più bui. La volontà di voler agguantare quell’alloro è stata il motore che ...

