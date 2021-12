Premiership 2021/2022: vince la capolista Rangers, successo anche per il Celtic (Di domenica 26 dicembre 2021) Boxing Day non vuol dire solamente Premier League ma anche Premiership. In Scozia, infatti, sono andati in scena sei match valevoli per la ventesima giornata. Comodo successo per i Rangers, che hanno archiviato la pratica St. Mirren dopo appena mezz’ora. Wright ha aperto le danze al 14?, mentre Morelos ha trovato il raddoppio al 26?. Un successo che permette alla squadra di van Bronckhorst di restare saldamente al comando della classifica. Insegue a 6 punti di distanza il Celtic, corsaro contro il St. Johnstone. Una doppietta di Abada ed una rete di Bitton regalano i tre punti al club di Glasgow. Nelle altre gare, vittorie per Hearts, Motherwell e Hibernian. L’unica novità di giornata in classifica è il sorpasso dell’Aberdeen ai danni del Dundee United. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Boxing Day non vuol dire solamente Premier League ma. In Scozia, infatti, sono andati in scena sei match valevoli per la ventesima giornata. Comodoper i, che hanno archiviato la pratica St. Mirren dopo appena mezz’ora. Wright ha aperto le danze al 14?, mentre Morelos ha trovato il raddoppio al 26?. Unche permette alla squadra di van Bronckhorst di restare saldamente al comando della classifica. Insegue a 6 punti di distanza il, corsaro contro il St. Johnstone. Una doppietta di Abada ed una rete di Bitton regalano i tre punti al club di Glasgow. Nelle altre gare, vittorie per Hearts, Motherwell e Hibernian. L’unica novità di giornata in classifica è il sorpasso dell’Aberdeen ai danni del Dundee United. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Premiership: vince la capolista #Rangers, successo anche per il #Celtic - scommesseperfet : Buonasera! Presentiamo il materiale del 25-26/12/2021 Prono 'Standard 13' (oggi 10) del 25-26/12/2021 di… - ValentinaMia16 : RT @Gianlucalarosa: I Vaccini funzionano? Come no? Prima puntata: La Premiership inglese è sempre la migliore. - Gianlucalarosa : I Vaccini funzionano? Come no? Prima puntata: La Premiership inglese è sempre la migliore. - cassapronostici : Scommessa pronta Premiership Scozia domenica 26 dicembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Premiership 2021 Risultati calcio live, Domenica 26 dicembre 2021 - Calciomagazine ...30 KUWAIT PREMIER LEAGUE Al Salmiya - Al Qadisiya 0 - 0 (*) Kazma SC - Al Kuwait 16:45 MAROCCO BOTOLA PRO Youssoufia Berrechid - Difaa El Jadidi 0 - 0 (*) Safi - Khouribga 18:15 SCOZIA PREMIERSHIP St.

Calcio in tv: il giorno di Santo Stefano con la Premier League Johnstone - Celtic Glasgow per la Scottish Premiership, alle 13 invece va in scena il campionato cinese con Guangzhou Evergrande - Guoan. DOMANI. All'ora di pranzo, alle 13, va in onda su Sky Sport ...

Premiership 2021/2022: vince la capolista Rangers, successo anche per il Celtic Sportface.it Leicester toujours invaincu RUGBY-PREMIERSHIP:Leicester toujours invaincu. par Robin Joanchicoy (iDalgo) À l'occasion de la 11e journée de Premiership, Leicester est allé arracher une nouvelle victoire à ...

Calcio in tv: il giorno di Santo Stefano con la Premier League Nonostante i problemi legati alla pandemia, è Boxing Day oggi per la Premier League anche se il calendario di questa diciannovesima giornata non è completo a causa di qualche match rinviato. Il campio ...

...30 KUWAIT PREMIER LEAGUE Al Salmiya - Al Qadisiya 0 - 0 (*) Kazma SC - Al Kuwait 16:45 MAROCCO BOTOLA PRO Youssoufia Berrechid - Difaa El Jadidi 0 - 0 (*) Safi - Khouribga 18:15 SCOZIASt.Johnstone - Celtic Glasgow per la Scottish, alle 13 invece va in scena il campionato cinese con Guangzhou Evergrande - Guoan. DOMANI. All'ora di pranzo, alle 13, va in onda su Sky Sport ...RUGBY-PREMIERSHIP:Leicester toujours invaincu. par Robin Joanchicoy (iDalgo) À l'occasion de la 11e journée de Premiership, Leicester est allé arracher une nouvelle victoire à ...Nonostante i problemi legati alla pandemia, è Boxing Day oggi per la Premier League anche se il calendario di questa diciannovesima giornata non è completo a causa di qualche match rinviato. Il campio ...