Premier League, rinviata Leeds-Aston Villa causa Covid: il comunicato (Di domenica 26 dicembre 2021) Leeds-Aston Villa, match inizialmente in programma il 28 dicembre, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del Covid Nuovi positivi al Covid nelle file del Leeds. Il Consiglio di Amministrazione della Premier ha quindi deciso di rinviare a data da destinarsi la gara con l’Aston Villa. comunicato – «A seguito di una richiesta da parte del Leeds, il consiglio di amministrazione della Premier League si è riunito oggi e ha deciso di posticipare la partita casalinga del club contro l’Aston Villa, in programma martedì 28 dicembre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021), match inizialmente in programma il 28 dicembre, è stato rinviato a data da destinarsi adelNuovi positivi alnelle file del. Il Consiglio di Amministrazione dellaha quindi deciso di rinviare a data da destinarsi la gara con l’– «A seguito di una richiesta da parte del, il consiglio di amministrazione dellasi è riunito oggi e ha deciso di posticipare la partita casalinga del club contro l’, in programma martedì 28 dicembre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

