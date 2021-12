Premier League, pugno duro contro i razzisti: previsti 10 anni di Daspo (Di domenica 26 dicembre 2021) pugno duro da parte della Premier League per chi scriverà messaggi a sfondo razzista: previsti 10 anni di Daspo pugno molto duro della Premier League nei confronti degli autori di post social razzisti. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno britannico, Priti Patel, che ha spiegato come chiunque si macchierà di insulti di stampo discriminatorio sui social verrà punito fino a dieci anni di Daspo. Daspo – «Il razzismo è inaccettabile e per troppo tempo il calcio è stato macchiato da questo vergognoso pregiudizio, i responsabili di offese razziste in rete devono essere puniti. Con le modifiche alla legge che sto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)da parte dellaper chi scriverà messaggi a sfondo razzista:10dimoltodellanei confronti degli autori di post social. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno britco, Priti Patel, che ha spiegato come chiunque si macchierà di insulti di stampo discriminatorio sui social verrà punito fino a diecidi– «Il razzismo è inaccettabile e per troppo tempo il calcio è stato macchiato da questo vergognoso pregiudizio, i responsabili di offese razziste in rete devono essere puniti. Con le modifiche alla legge che sto ...

