Premier League | i risultati del boxing day 26 dicembre Vittorie di Manchester City e Chelsea

Il boxing day della Premier League è stato privato di tre partite, cancellate a causa di troppe positività al Covid-19 (Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford, Burnley-Everton). Il Manchester City ha sconfitto il Leicester per 6-3 al termine di una partita rocambolesca (era sul 4-0, gli ospiti sono rientrati sul 4-3 prima dell'uno-due finale). I Citizens restano al comando con sei punti di vantaggio sul Liverpool (che ha una partita in meno) e sul Chelsea, che ha vinto sul campo dell'Aston Villa per 3-1 in rimonta (doppietta di Jorginho e rete di Lukaku). L'Arsenal si è imposto nella tana del Norwich per 5-0 (da sottolineare la doppietta di Saka), mentre il Tottenham ha regalato una gioia ai propri tifosi regolando il Crystal Palace per 3-0.

