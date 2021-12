Premier League, Boxing Day: il programma, le sfide e la diretta tv (Di domenica 26 dicembre 2021) Menomato dal Covid-19, con la variante Omicron che ormai spaventa il mondo intero, ma regolarmente in campo. La Premier League vara il suo tradizionale Boxing Day pagando, però, dazio al Coronavirus: Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton, per i positivi registrati nei gruppi squadra, sono ufficialmente rimandate e non scenderanno in campo in queste festività natalizie. Sono sette (sei oggi ed una domani) le partite che animeranno questa giornata dedicata interamente al calcio inglese: ecco il programma con le sfide e la diretta tv. Premier League, Boxing Day: le partite e dove vederle Una tradizione è pur sempre una tradizione. Anche in questo periodo d’incertezza e difficoltà. I contagi aumentano, ma il calcio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Menomato dal Covid-19, con la variante Omicron che ormai spaventa il mondo intero, ma regolarmente in campo. Lavara il suo tradizionaleDay pagando, però, dazio al Coronavirus: Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton, per i positivi registrati nei gruppi squadra, sono ufficialmente rimandate e non scenderanno in campo in queste festività natalizie. Sono sette (sei oggi ed una domani) le partite che animeranno questa giornata dedicata interamente al calcio inglese: ecco ilcon lee latv.Day: le partite e dove vederle Una tradizione è pur sempre una tradizione. Anche in questo periodo d’incertezza e difficoltà. I contagi aumentano, ma il calcio ...

