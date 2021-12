Premier League, Arsenal-Wolverhampton rinviata per i casi Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Fioccano i rinvii in Premier League, che vede continuamente match rinviati a data da destinarsi. E’ infatti notizia di questi minuti che Arsenal-Wolverhampton, in programma all’Emirates Stadium martedì 28 dicembre, non si giocherà. A comunicarlo sono gli stessi Gunners, che con una nota sul proprio sito ufficiale forniscono anche le indicazioni per i possessori dei biglietti. Il Wolverhampton è infatti alle prese con un focolaio Covid piuttosto esteso e conseguentemente non ha il numero sufficiente di giocatori a disposizione per scendere in campo secondo il protocollo del campionato inglese. IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’Arsenal SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Fioccano i rinvii in, che vede continuamente match rinviati a data da destinarsi. E’ infatti notizia di questi minuti che, in programma all’Emirates Stadium martedì 28 dicembre, non si giocherà. A comunicarlo sono gli stessi Gunners, che con una nota sul proprio sito ufficiale forniscono anche le indicazioni per i possessori dei biglietti. Ilè infatti alle prese con un focolaiopiuttosto esteso e conseguentemente non ha il numero sufficiente di giocatori a disposizione per scendere in campo secondo il protocollo del campionato inglese. IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’SportFace.

SkySport : ?? BOXING DAY IN PREMIER LEAGUE ??? Il Tottenham Hotspur Stadium si prepara ? ?? La sfida contro il Crystal Palace all… - SkySport : ???? PREMIER LEAGUE - 19^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 16:00 ? - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE CRYSTAL PALACE, PATRICK VIEIRA POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Tottenh… - _Sport_Calcio_ : Una doppietta di Jorginho rilancia il Chelsea! ?? #BoxingDay | #BPL - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Una doppietta di Jorginho rilancia il Chelsea! ?? #BoxingDay | #BPL -