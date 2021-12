Premier League, ancora una partita rinviata per Covid: slitta Aston Villa-Leeds (Di domenica 26 dicembre 2021) La Premier League continua a perdere pezzi con partite rinviate. Stavolta tocca ad Aston Villa-Leed. La squadra di Marcelo Bielsa ha troppi casi di positività dunque la partita, inizialmente prevista per il prossimo 28 dicembre, non può essere disputata. Nei giorni scorsi, anche il tecnico dell’Aston Villa, Steven Gerrard era risultato positivo al Covid-19. I club hanno comunicato lo slittamento della gara su Twitter. “L’Aston Villa conferma che il match previsto contro il Leeds il 28 dicembre verrà posticipato a causa dei casi di Covid riscontrati fra le fila del Leeds”. “Il Leeds conferma che il match contro l’Aston ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) Lacontinua a perdere pezzi con partite rinviate. Stavolta tocca ad-Leed. La squadra di Marcelo Bielsa ha troppi casi di positività dunque la, inizialmente prevista per il prossimo 28 dicembre, non può essere disputata. Nei giorni scorsi, anche il tecnico dell’, Steven Gerrard era risultato positivo al-19. I club hanno comunicato lomento della gara su Twitter. “L’conferma che il match previsto contro ilil 28 dicembre verrà posticipato a causa dei casi diriscontrati fra le fila del”. “Ilconferma che il match contro l’...

