Premier League 2021/2022: rinviata anche Leeds-Aston Villa del 28 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) rinviata l’ennesima partita nel campionato di Premier League 2021/2022 a causa del Covid-19. Si tratta di Leeds United-Aston Villa, originariamente in programma per la giornata di martedì 28 dicembre alle ore 17:30. Lo ha deciso il consiglio d’amministrazione in seguito ad una richiesta fatta pervenire proprio dalla squadra padrona di casa. Quest’ultima, tra positivi ed infortuni, non avrebbe avuto il numero di giocatori disponibili richiesto per la partita (tredici giocatori esterni ed un portiere). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021)l’ennesima partita nel campionato dia causa del Covid-19. Si tratta diUnited-, originariamente in programma per la giornata di martedì 28alle ore 17:30. Lo ha deciso il consiglio d’amministrazione in seguito ad una richiesta fatta pervenire proprio dalla squadra padrona di casa. Quest’ultima, tra positivi ed infortuni, non avrebbe avuto il numero di giocatori disponibili richiesto per la partita (tredici giocatori esterni ed un portiere). SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE ASTON VILLA, STEVEN GERRARD POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Chelsea e… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE CRYSTAL PALACE, PATRICK VIEIRA POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Tottenh… - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE CRYSTAL PALACE, PATRICK VIEIRA POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Tottenham #SkySpo… - sportface2016 : #PremierLeague: rinviata anche #LeedsAstonVilla del 28 dicembre - sportli26181512 : Coppa d'Africa, deroga per i giocatori della Premier: andranno più tardi in nazionale: Il club della Premier League… -