Premier League 2021/2022: Jorginho e Lukaku rimontano l'Aston Villa, tre punti al Chelsea (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel match valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2021/2022, il Chelsea supera in rimonta l'Aston Villa per 3-1. Successo importante per gli uomini di Tuchel, che ripartono alla rincorsa della capolista Manchester City dopo i pareggi contro Everton e Wolves. Padroni di casa avanti al 28? con un'autorete di Reece James. Cross dalla sinistra e deviazione di testa del difensore dei blues, che mette fuori gioco Mendy. La reazione del Chelsea però non tarda ad arrivare. Al 33? Cash atterra un avversario in area di rigore ed il direttore di gara indica il dischetto senza esitazioni. Dagli 11 metri calcia Jorginho, che non sbaglia e ristabilisce la parità. Nella ripresa, Tuchel inserisce Romelu Lukaku e ...

