Premier League 2021/2022, il City si complica la vita ma prevale 6-3: vittorie convincenti per Arsenal e Tottenham (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Manchester City centra la nona vittoria consecutiva nella diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022. Gli uomini di Guardiola sconfiggono per 6-3 il Leicester all’Etihad Stadium e volano momentaneamente a più sei sul Liverpool di Klopp. Sembrava tutto facile per i Citizens, in vantaggio per 4-0 al termine del primo tempo grazie alle reti di De Bruyne, Mahrez (rigore), Gundogan e Sterling (rigore). Nella ripresa, tuttavia, in undici minuti gli ospiti hanno clamorosamente rimesso in piedi la partita con i gol di Maddison, Lookman e dell’ex Iheanacho. Da qui in poi però i padroni di casa hanno immediatamente ripreso il controllo del match e lo hanno messo in cassaforte grazie al colpo di testa di Laporte ed al gol di Sterling. Nessun problema per l’Arsenal contro il ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Manchestercentra la nona vittoria consecutiva nella diciannovesima giornata della. Gli uomini di Guardiola sconfiggono per 6-3 il Leicester all’Etihad Stadium e volano momentaneamente a più sei sul Liverpool di Klopp. Sembrava tutto facile per i Citizens, in vantaggio per 4-0 al termine del primo tempo grazie alle reti di De Bruyne, Mahrez (rigore), Gundogan e Sterling (rigore). Nella ripresa, tuttavia, in undici minuti gli ospiti hanno clamorosamente rimesso in piedi la partita con i gol di Maddison, Lookman e dell’ex Iheanacho. Da qui in poi però i padroni di casa hanno immediatamente ripreso il controllo del match e lo hanno messo in cassaforte grazie al colpo di testa di Laporte ed al gol di Sterling. Nessun problema per l’contro il ...

Advertising

SkySport : ?? BOXING DAY IN PREMIER LEAGUE ??? Il Tottenham Hotspur Stadium si prepara ? ?? La sfida contro il Crystal Palace all… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE CRYSTAL PALACE, PATRICK VIEIRA POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Tottenh… - Freddy13Perez : RT @InvictosSomos: ? Minuto 25. Manchester City 4-0 Leicester City. ? Minuto 65. Manchester City 4-3 Leicester City. ? Minuto 69. Mancheste… - tcm24com : Premier League, i risultati delle partite di oggi #premier League - sportface2016 : #PremierLeague | Il #ManchesterCity di #Guardiola si complica la vita ma s'impone per 6-3: vincono e convincono l'… -