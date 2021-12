Premier League 2021/2022: il Boxing day si chiude con la vittoria del Brighton sul Brentford: è 2-0 (Di domenica 26 dicembre 2021) Posticipo di Boxing day di Premier League che non ha deluso le aspettative, anche se, lo star power, non era certo dei migliori. Il match tra Brighton e Brentford si è infatti chiuso 2-0. Nell’East Sussex, ad aprire le marcature al minuto 34? è stato Leandro Trossard, assistito da Enock Mwepu. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio di Maupay, questa volta con un passaggio decisivo di Moder. Null’altro di importante accade nel match. Il match si chiude sul 2-0. Brighton che, con questa vittoria, supera proprio il Brentford in classifica, insieme ad altri 4 club, piazzandosi al nono posto. Ospiti che invece rimangono dietro al tredicesimo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Posticipo diday diche non ha deluso le aspettative, anche se, lo star power, non era certo dei migliori. Il match trasi è infatti chiuso 2-0. Nell’East Sussex, ad aprire le marcature al minuto 34? è stato Leandro Trossard, assistito da Enock Mwepu. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio di Maupay, questa volta con un passaggio decisivo di Moder. Null’altro di importante accade nel match. Il match sisul 2-0.che, con questa, supera proprio ilin classifica, insieme ad altri 4 club, piazzandosi al nono posto. Ospiti che invece rimangono dietro al tredicesimo posto. SportFace.

