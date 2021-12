Premier, ancora emergenza Covid: tecnico positivo a poche ore dal match (Di domenica 26 dicembre 2021) A poche ore dal match contro il Tottenham in Premier League, il tecnico del Crystal Palace Vieirà è risultato positivo al Coronavirus. Manca meno di un’ora e si disputerà il match di Premier League tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Crystal Palace guidato dall’ex calciatore francese di Inter e Juve Patrick Vieira. A Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021) Aore dalcontro il Tottenham inLeague, ildel Crystal Palace Vieirà è risultatoal Coronavirus. Manca meno di un’ora e si disputerà ildiLeague tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Crystal Palace guidato dall’ex calciatore francese di Inter e Juve Patrick Vieira. A Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Io mi ricordo che uno dei motivi principali per accettare Draghi come Premier era che con la sia autorevolezza in U… - rtl1025 : ?? É ufficiale: tornano le #mascherine all'aperto in tutta Italia. É una delle decisioni assunte dalla cabina di r… - Agenzia_Ansa : Al premier britannico, che vorrebbe ancora seguire la strada delle raccomandazioni, è stato consigliato dagli esper… - Edorsi53 : RT @cotugno_ada: ??Thread - Il Natale è bello, ma il BOXING DAY è ancora meglio?? Storia, tradizioni e aneddoti della giornata più magica d… - napolista : Premier League, ancora una partita rinviata per Covid: slitta Aston Villa-Leeds Il match era previsto per il 28 di… -