Postepay, come ottenere la giacenza media per l'Isee? (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono tanti gli italiani che a breve chiederanno la nuova ISEE e tra i documenti da presentare c'è il saldo e la giacenza media della Postepay Con l'inizio del nuovo anno tante famiglie italiane chiederanno al proprio commercialista il nuovo modello ISEE, necessario per chiedere alcune agevolazioni fiscali. Nell'Isee vanno inseriti vari documenti tra cui L'articolo proviene da Consumatore.com.

