Positivo al Covid a Domenica In | salta puntata in diretta con Mara Venier

(Di domenica 26 dicembre 2021) Nellapost natalizia,avrebbe dovuto tenerci compagnia con una nuovadiIn, ma i piani sono destinati a cambiare in modo repentino. Il motivo? Un casoaltra lo staff della trasmissione storica di Rai1 che ha portato alla decisione di farre laindi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid

...al test molecolare o antigenico, 'al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i '...... dopo l'insorgenza di alcuni sintoni influenzali si è sottoposto, nella mattina 25 dicembre, al tampone molecolare risultandoal- 19" ( ANSA ).Se si risulta positivi al tampone effettuato per fare ingresso in Italia (o rientrare dopo le vacanze all’estero) le spese per ...La malattia da Covid stronca anche un uomo di 50 anni e una donna di 60. Ma calano i ricoveri. In regione i positivi arrivano a quota 3.500 ...