Porsche sfrutta a pieno regime le potenzialità del 5G e la produzione accelera (Di domenica 26 dicembre 2021) Porsche scalda i motori e prepara una partenza lanciata per una corsa su una nuova pista, mai percorsa prima d’ora, ma con tanta voglia di essere performante. La storica casa automobilistica tedesca di Zuffenhausen (a Stoccarda) si iscrive al 5G. Porsche – Adobe StockIl marchio renano sta sfruttando al massimo la nobile partnership con il fornitore di servizi di comunicazione Ericsson, con il quale ha avviato una collaborazione in un progetto di prova che rappresenta la prima implementazione da parte della casa automobilistica ad alte prestazioni di una rete privata di prossima generazione, che spera possa annunciare una nuova era di produzione remota, guidando il futuro dell’industria automobilistica. La rete 5G dedicata sarà pilotata nella carrozzeria delle celle tecnologiche per la linea Macan di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)scalda i motori e prepara una partenza lanciata per una corsa su una nuova pista, mai percorsa prima d’ora, ma con tanta voglia di essere performante. La storica casa automobilistica tedesca di Zuffenhausen (a Stoccarda) si iscrive al 5G.– Adobe StockIl marchio renano stando al massimo la nobile partnership con il fornitore di servizi di comunicazione Ericsson, con il quale ha avviato una collaborazione in un progetto di prova che rappresenta la prima implementazione da parte della casa automobilistica ad alte prestazioni di una rete privata di prossima generazione, che spera possa annunciare una nuova era diremota, guidando il futuro dell’industria automobilistica. La rete 5G dedicata sarà pilotata nella carrozzeria delle celle tecnologiche per la linea Macan di ...

Advertising

TelefoniaTech : Porsche sfrutta la potenza del 5G di Ericsson per accelerare le attività di produzione - mondomobileweb : Porsche sfrutta la potenza del 5G di Ericsson per accelerare le attività di produzione - 930RB : RT @mondomobileweb: ?? Porsche sfrutta la potenza del 5G di Ericsson per accelerare le attività di produzione ?? - mondomobileweb : ?? Porsche sfrutta la potenza del 5G di Ericsson per accelerare le attività di produzione ?? -