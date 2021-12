Pordenone | escursionista trevigiano disperso tra Erto e Casso il giorno di Natale | ancora si cerca l’automobile

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono riprese la mattina di Santo Stefano le ricerche dell’che il giorni dinon è rientrato da una gita tra le montagne di, in provincia di. Aveva un appuntamento nel pomeriggio e invece, hanno riferito dal Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, non ha più dato sue notizie. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno iniziato le ricerche della sua automobile dalle 20 di sabato 25 dicembre e hanno perlustrato senza risultato tutti i possibili punti in cui avrebbe potuto parcheggiare, anche nelle altre vallate vicine. Domenica ad aiutare le squadre di terra si è aggiunto anche l’elicottero della Protezione Civile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

