PNRR, la velocità di attuazione dei progetti e l’urgenza globale” del ministro Giovannini (Di domenica 26 dicembre 2021) di Claudio Quintano* L’altro ieri, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua Conferenza Stampa di fine anno, ha conversato su temi che hanno bisogno di risposte urgenti per il Paese, in tempo di pandemia, come quello dei vaccini, della politica, dell’economia, ma anche sul suo futuro relativo al posizionamento di vertice sulla scena politica. Sollecitato da un serie di domande di giornalisti e testate della Comunicazione nazionale ed internazionale, utilizzando le sue doti di persona ordinata e pacata, ha implicitamente relazionato ed eccellentemente su quanto realizzato dal suo Governo. L’impostazione e la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è noto, quasi tutto dipendente dall’interlocuzione europea, appena pochi mesi fa posto all’attenzione di tutti i soggetti destinatari, nella fruizione e soprattutto nella ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) di Claudio Quintano* L’altro ieri, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua Conferenza Stampa di fine anno, ha conversato su temi che hanno bisogno di risposte urgenti per il Paese, in tempo di pandemia, come quello dei vaccini, della politica, dell’economia, ma anche sul suo futuro relativo al posizionamento di vertice sulla scena politica. Sollecitato da un serie di domande di giornalisti e testate della Comunicazione nazionale ed internazionale, utilizzando le sue doti di persona ordinata e pacata, ha implicitamente relazionato ed eccellentemente su quanto realizzato dal suo Governo. L’impostazione e la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), è noto, quasi tutto dipendente dall’interlocuzione europea, appena pochi mesi fa posto all’attenzione di tutti i soggetti destinatari, nella fruizione e soprattutto nella ...

Ultime Notizie dalla rete : PNRR velocità Bilancio, Zingaretti: 'In 9 anni Lazio diventato motore sviluppo e lavoro' ... e indicato puntualmente nella manovra le risorse economiche che, unite a quelle in arrivo dal Pnrr ... e 4,4 milioni saranno utilizzati per la conferma dei treni ad Alta Velocità a Cassino, Frosinone e ...

Sisma di Santo Stefano, tre anni dopo: ancora niente ricostruzione ... con l'approvazione di un emendamento all'interno del decreto Pnrr che permette di bypassare le ... Quest'ultimo intanto ha siglato di recente anche un altro protocollo d'intesa per garantire velocità e ...

