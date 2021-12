Pnrr, Giorgetti: 400 milioni all'imprenditoria femminile (Di domenica 26 dicembre 2021) Per il ministro dello Sviluppo Economico necessita "Sostegno alle competenze delle donne per progetti innovativi e l'avvio di nuove attività" Leggi su rainews (Di domenica 26 dicembre 2021) Per il ministro dello Sviluppo Economico necessita "Sostegno alle competenze delle donne per progetti innovativi e l'avvio di nuove attività"

