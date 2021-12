Piste ciclabili, Salerno tra le ultime città d’Italia (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – Centro studi Openpolis: “Se l’estensione territoriale fosse di 100 chilometri quadrati, Salerno avrebbe 7.5 i chilometri di Piste ciclabili”. Salerno ha però una estensione territoriale di 59 kmq. Il che abbassa la superficie di Piste ciclabili realmente costruite a poco più di 3 chilometri. Il paragone con gli altri capoluoghi campani è impetuoso: sulla scala di 100 kmq. Benevento avrebbe quasi il doppio (14.5 km); Napoli più del doppio (16.1 km); Caserta il triplo (20 km). Non fa testo Avellino (1 km). Nel 2018, Padova ha più di 180 km di Piste ciclabili ogni 100 kmq, il dato più alto in Italia. Seguono Brescia (167,9 km), Mantova (164,4 km) e Torino (159,2 km). Padova, seppur con il tasso di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minuti– Centro studi Openpolis: “Se l’estensione territoriale fosse di 100 chilometri quadrati,avrebbe 7.5 i chilometri di”.ha però una estensione territoriale di 59 kmq. Il che abbassa la superficie direalmente costruite a poco più di 3 chilometri. Il paragone con gli altri capoluoghi campani è impetuoso: sulla scala di 100 kmq. Benevento avrebbe quasi il doppio (14.5 km); Napoli più del doppio (16.1 km); Caserta il triplo (20 km). Non fa testo Avellino (1 km). Nel 2018, Padova ha più di 180 km diogni 100 kmq, il dato più alto in Italia. Seguono Brescia (167,9 km), Mantova (164,4 km) e Torino (159,2 km). Padova, seppur con il tasso di ...

