Pisa. Tari per le utenze non domestiche: online il bando per richiedere il contributo (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Pisa l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a parziale ristoro della spese sostenute dalle utenze non domestiche per la Tari 2021 (https://www.comune.Pisa.it/it/bando/avviso-pubblico-lassegnazione-di-contributi-parziale-ristoro-della-tassa-sui-rifiuti-sostegno). Si tratta di una misura sulla quale l’Amministrazione ha messo a disposizione circa 393mila euro. Per accedere al contributo è necessario compilare la domanda sul sito istituzionale del Comune di Pisa nella sezione servizi on line (https://www.comune.Pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-Pisa) entro il 23 gennaio 2022. Per accedere al sistema è necessario essere in ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ stato pubblicato sul sito web del Comune dil’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a parziale ristoro della spese sostenute dallenonper la2021 (https://www.comune..it/it//avviso-pubblico-lassegnazione-di-contributi-parziale-ristoro-della-tassa-sui-rifiuti-sostegno). Si tratta di una misura sulla quale l’Amministrazione ha messo a disposizione circa 393mila euro. Per accedere alè necessario compilare la domanda sul sito istituzionale del Comune dinella sezione servizi on line (https://www.comune..it/it/pagina/servizi--e-smart-del-comune-di-) entro il 23 gennaio 2022. Per accedere al sistema è necessario essere in ...

Consiglio comunale: in discussione il bilancio 2022 - 2024. Ecco le nostre proposte La Tari, infatti, resta ai livelli dell'anno precedente solo perché il Comune è impossibilitato ad ... Diritti in comune: Una città in comune " Rifondazione Comunista " Pisa Possibile

