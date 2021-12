Piogge torrenziali in Brasile: 11 mila evacuati nel nordest del paese (Di domenica 26 dicembre 2021) Piogge torrenziali in Brasile: Oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia a causa di inondazioni provocate da Piogge torrenziali che da novembre scorso hanno ucciso 17 persone, l’ultima giovedì scorso. Le autorità stanno cercando di fornire assistenza ai residenti senza un alloggio alternativo. Secondo la protezione Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021)in: Oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia a causa di inondazioni provocate dache da novembre scorso hanno ucciso 17 persone, l’ultima giovedì scorso. Le autorità stanno cercando di fornire assistenza ai residenti senza un alloggio alternativo. Secondo la protezione

Advertising

Agenzia_Ansa : Brasile, 11 mila evacuati nel nordest per piogge torrenziali - America Latina - ANSA - ErasmoDAngelis : RT @Agenzia_Ansa: Brasile, 11 mila evacuati nel nordest per piogge torrenziali - America Latina - ANSA - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Brasile, 11 mila evacuati nel nordest per piogge torrenziali - America Latina - ANSA - GiaPettinelli : Brasile, 11 mila evacuati nel nordest per piogge torrenziali - America Latina - ANSA - meteogiornaleit : Piogge torrenziali hanno interessato l’Irlanda. Allagamenti. Video Meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge torrenziali Piogge torrenziali in Brasile: oltre 11mila evacuati per le inondazioni Oltre 11mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia, a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che da novembre hanno ucciso 17 persone. Le autorità stanno cercando di fornire assistenza a chi è senza un alloggio: secondo la protezione civile, sono 4.185 le persone in cerca di ...

Brasile, 11 mila evacuati nel nordest per piogge torrenziali Oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia a causa di inondazioni provocate da piogge torrenziali che da novembre scorso hanno ucciso 17 persone, l'ultima giovedì scorso. Le autorità stanno cercando di fornire assistenza ai residenti senza un alloggio alternativo. Secondo la ...

Piogge torrenziali in Brasile: oltre 11mila evacuati per le inondazioni TGCOM Brasile: piogge torrenziali, 11 mila evacuati nel nordest Oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia a causa di inondazioni provocate da piogge torrenziali che da novembre scorso hanno ucciso 17 perso ...

Piogge torrenziali hanno interessato l’Irlanda. Allagamenti. Video Meteo LEGGI ANCHE VIDEO Tsunami nelle CANARIE. Onde alte 4 metri. Allerta meteo Egitto imbiancato dalla grandine. Video meteo Piogge torrenziali hanno interessato buona parte dell’Irlanda, e si sono verific ...

Oltre 11mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia, a causa delle inondazioni provocate dalleche da novembre hanno ucciso 17 persone. Le autorità stanno cercando di fornire assistenza a chi è senza un alloggio: secondo la protezione civile, sono 4.185 le persone in cerca di ...Oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia a causa di inondazioni provocate dache da novembre scorso hanno ucciso 17 persone, l'ultima giovedì scorso. Le autorità stanno cercando di fornire assistenza ai residenti senza un alloggio alternativo. Secondo la ...Oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nello Stato brasiliano di Bahia a causa di inondazioni provocate da piogge torrenziali che da novembre scorso hanno ucciso 17 perso ...LEGGI ANCHE VIDEO Tsunami nelle CANARIE. Onde alte 4 metri. Allerta meteo Egitto imbiancato dalla grandine. Video meteo Piogge torrenziali hanno interessato buona parte dell’Irlanda, e si sono verific ...