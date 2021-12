Piaceva al Napoli in estate: Berge vicino a una nuova squadra (Di domenica 26 dicembre 2021) Non solo le squadre italiane, anche all’estero tanti club si muovono in sede di calciomercato. Uno di questi è il Newcastle della nuova proprietà del fondo PIF, gestito dal principe saudita Mohammed bin Salman, quindi di un patrimonio di proprietà della famiglia reale di Riad. Berge Sheffield United Secondo Sky Sports il nome più caldo per i Magpies – che rischiano la retrocessione – è quello di Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United cercato in estate anche da Fiorentina e soprattutto dal Napoli. Come contropartita, il Newcastle potrebbe mettere sul piatto Jeff Hendricx. Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 dicembre 2021) Non solo le squadre italiane, anche all’estero tanti club si muovono in sede di calciomercato. Uno di questi è il Newcastle dellaproprietà del fondo PIF, gestito dal principe saudita Mohammed bin Salman, quindi di un patrimonio di proprietà della famiglia reale di Riad.Sheffield United Secondo Sky Sports il nome più caldo per i Magpies – che rischiano la retrocessione – è quello di Sander, centrocampista dello Sheffield United cercato inanche da Fiorentina e soprattutto dal. Come contropartita, il Newcastle potrebbe mettere sul piatto Jeff Hendricx.

Advertising

gilnar76 : Piaceva al #Napoli in estate: Berge vicino a una nuova squadra #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - _peaceloveteen : Un ringraziamento speciale a mare fuori per avermi fatto innamorare di Napoli (e dei napoletani) che prima non mi piaceva per niente ?? - Uni91070952 : @AnnalisaNocera1 Avevo una bisnonna di Napoli (Ercolano) e me ne ricordo uno che gli piaceva dire spesso .... e che… - Emanuele676 : @erismena @GenCar5 @MeMeEsposito Purtroppo vero, vedi Rosato che dice che non hanno dato i fondi a Napoli perché no… - Baciccio_99 : Juan Jesus è un ottimo difensore, già mi piaceva a Roma e all'Inter. #juanjesus Pero il #Napoli poteva anche prende… -