Pesantezza | reflusso o acidità di stomaco dopo le abbuffate di Natale? Ecco i rimedi facili e naturali consigliati dal nutrizionista

(Di domenica 26 dicembre 2021) Con le tavolate imbandite per cenoni e pranzi die Capodanno, sono in agguato tentazioni culinarie di fronte alle quali anche i più salutisti faticano a resistere. Anche perché le eccezioni possono essere salutari rispetto a un rigore dietetico assoluto. Ma come orientarsi per mettere d’accordo attenzione alloe il piacere di gustare più portate di vario tipo? E comeare alle indigestioni? Lo abbiamo chiesto al dottor Paolo Pigozzi, noto medico ed esperto di nutrizione e autore di vari saggi su dieta alimentare e salute. Dottor Pigozzi, durante i pranzi e le cene abbondanti di questi giorni, come possiamo conciliare qualche sgarro alla regola e non piangere poi lacrime di coccodrillo?“Premettendo che ciascuno di noi, per storia, genetica e condizioni cliniche ha esigenze diverse, occorre dire che le eccezioni alle ...