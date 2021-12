Perugia, anziano incastrato in un pozzo per salvare il cane – Video (Di domenica 26 dicembre 2021) Il cane cade in un pozzo, il proprietario di 75 anni cerca di salvarlo ma resta incastrato. E’ successo a Ponte Felcino nel perugino. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco sono stati entrambi liberati. Nel Video le immagini del recupero del cane. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilcade in un, il proprietario di 75 anni cerca di salvarlo ma resta. E’ successo a Ponte Felcino nel perugino. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco sono stati entrambi liberati. Nelle immagini del recupero del. L'articolo proviene da Italia Sera.

