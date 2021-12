Personaggi e interpreti del grande presepe italiano 

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il primo Natale col “booster”, ai figli degli anni Ottanta evocherà soprattutto uno scooter molto ambìto da chi era adolescente dell’epoca, ma oggi invece richiama ilNatale dell’incertezza. Cene, pranzi, veglioni e tombolate tra parenti amici e familiari, purché vaccinati e tamponati (i no-vax facciano il loro Natale alternativo), però senza nessuna garanzia governativa. S’agita lo spettro della “cena con Omicron”, come a Oslo, qualche giorno fa (150 invitati, tutti contagiati da un positivo). Si prendono precauzioni: “In casa, meglio l’impiattamento che il buffet”, spiega Pregliasco al Tg1 (già pronto per la giuria di “Masterchef” o “Cortesie per gli ospiti”). Tutti liberi, ma a nostra discrezione. Così il Natale resiste, come sempre, ma è un Natale ansioso, sgangherato, scombinato. Anche ilNatale, quello della vera tradizione, ...