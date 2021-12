Perché non mi convince la retorica “patriottica”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 dicembre 2021) Chi domina il linguaggio domina anche la politica, che è attività orale e simbolica quante altre mai. Avrà pensato questo Giorgia Meloni quando, con indubbio spirito intuitivo, ha imposto nel lessico politico italiano due parole che non hanno da noi avuto mai troppa fortuna: conservatorismo e patriottismo. Soprattutto questa ultima è stata palesemente negletta per il predominio nella nostra ideologia politica di due culture universalistiche: la cattolica e quella internazionalistica dei comunisti (e per molta parte della loro storia anche dei socialisti). D’altronde, gli storici, facendo riferimento alle vicende conclusive del secondo conflitto mondiale e in particolare alla ingloriosa fuga del re dopo l’8 settembre, hanno parlato di una “morte della patria” che si collocherebbe in quel frangente e spiegherebbe non poche delle strutturali debolezze della nostra Repubblica. La quale, ...