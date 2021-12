Per un caso Covid salta Domenica In il 26 dicembre, niente diretta ma c’è Il Volo con l’intervista registrata (Di domenica 26 dicembre 2021) niente diretta per Domenica In il 26 dicembre: un caso Covid nello staff del programma ha fatto saltare l’appuntamento con Mara Venier nel palinsesto di Rai1, ma non del tutto. La prevista puntata di Domenica In il 26 dicembre, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, sarà sostituita da un “meglio di”, che mette una toppa dopo la rilevazione di un caso di contagio nella produzione del programma. Ospiti della puntata sarebbero stati Il Volo, Stefano De Martino e alcuni dei concorrenti e dei maestri di Ballando con le Stelle, che si è concluso una settimana fa con la vittoria di Arisa. Al posto della diretta sarà trasmesso un mix di interviste e momenti delle puntate precedenti di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)perIn il 26: unnello staff del programma ha fattore l’appuntamento con Mara Venier nel palinsesto di Rai1, ma non del tutto. La prevista puntata diIn il 26, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, sarà sostituita da un “meglio di”, che mette una toppa dopo la rilevazione di undi contagio nella produzione del programma. Ospiti della puntata sarebbero stati Il, Stefano De Martino e alcuni dei concorrenti e dei maestri di Ballando con le Stelle, che si è concluso una settimana fa con la vittoria di Arisa. Al posto dellasarà trasmesso un mix di interviste e momenti delle puntate precedenti di ...

