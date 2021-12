Per un Boga che arriva c’è un Miranchuk che saluta: ecco dove andrà il russo (Di domenica 26 dicembre 2021) Effetto domino in casa Atalanta. L’arrivo di Jeremie Boga alla corte bergamasca dà il via libera alla cessione del russo Aleksey Miranchuk. Il numero 59 nerazzurro ha bisogno di quello spazio che a Bergamo non è riuscito a trovare, al di là del potenziale dimostrato con quel poco che gli è stato concesso in termini L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Copa America, Papu Gomez commenta sotto il post dell’Atalanta: “Non dimenticarti di me” Calendario Atalanta 2021-2022: date e orari fino alla 38esima giornata dove vedere Atalanta-Pergolettese in streaming gratis e diretta tv VIDEO – ecco le NUOVE MAGLIE dell’Atalanta 2021-2022 ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Effetto domino in casa Atalanta. L’arrivo di Jeremiealla corte bergamasca dà il via libera alla cessione delAleksey. Il numero 59 nerazzurro ha bisogno di quello spazio che a Bergamo non è riuscito a trovare, al di là del potenziale dimostrato con quel poco che gli è stato concesso in termini L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Copa America, Papu Gomez commenta sotto il post dell’Atalanta: “Non dimenticarti di me” Calendario Atalanta 2021-2022: date e orari fino alla 38esima giornatavedere Atalanta-Pergolettese in streaming gratis e diretta tv VIDEO –le NUOVE MAGLIE dell’Atalanta 2021-2022 ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - GoalItalia : Boga all'Atalanta ?????? Al Sassuolo 22 milioni, visite mediche lunedì ? - AlfredoPedulla : #Boga all’#Atalanta: siamo felici che ne parli a Natale chi non ne ha mai parlato fino a pochi giorni fa. Strada sp… - DomandeLecite : Ma come 22 milioni per #boga? ?????? - IlMilanista9 : RT @AscioneMauri: C'è chi vende la propria sede e c'è chi compra boga per 24 milioni.. Proprietà diverse ambizioni diverse.. -