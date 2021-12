Per 150 euro a notte, a Belfast, si può fittare la casa di George Best, dove tutto è rimasto fermo al 1961 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Venerdì di Repubblica dedica un reportage alla casa in cui visse George Best dal 1949 al 1961. Si trova a Belfast, in Irlanda, al numero 16 di Burren Way. Best vi abitò fino a prima di trasferirsi a Manchester per giocare nello United. Una casa a due piani, con tre stanze al piano di sopra, per cinque posti letto complessivi, con un bagno, e un salotto e cucina al piano terra. Oggi è diventata un museo piuttosto sui generis perché tutti i giorni, tranne il giovedì, la casa-museo può essere affittata per una notte intera prenotandola su Internet: 149,86 euro per le spese di pulizia e i servizi di guida. Nel 2011, infatti, la famiglia Best l’ha ceduta a Landmark East, oggi East Side Property. E vi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Venerdì di Repubblica dedica un reportage allain cui vissedal 1949 al. Si trova a, in Irlanda, al numero 16 di Burren Way.vi abitò fino a prima di trasferirsi a Manchester per giocare nello United. Unaa due piani, con tre stanze al piano di sopra, per cinque posti letto complessivi, con un bagno, e un salotto e cucina al piano terra. Oggi è diventata un museo piuttosto sui generis perché tutti i giorni, tranne il giovedì, la-museo può essere affittata per unaintera prenotandola su Internet: 149,86per le spese di pulizia e i servizi di guida. Nel 2011, infatti, la famiglial’ha ceduta a Landmark East, oggi East Side Property. E vi ...

Advertising

istsupsan : #Covid19 ??report esteso: per la malattia severa • efficacia nei vaccinati < 150 giorni è al 92,7%, cala a 82,6% nei… - MiC_Italia : 150 anni di #Aida: il #MiC celebra il capolavoro di Verdi andato in scena per la prima volta al Cairo il 24 dicembr… - NeoOdisseo : @Corriere Draghi doveva dare i soldi pubblici a consulenti inutili rampolli dinastici e lobby.Record contagi inflaz… - Ascensione_xxy9 : @ValeriaTomei75 @azangrillo Ovvio, che deve avere ragioni obiettive e non essere quello che ti dicono i giornali e… - Serenel73 : RT @RobertoMerlino1: Dunque, Berlusconi avrebbe detto che lui ha raccolto 150 peones per mettere il suo nome nell’urna di Montecitorio. Dat… -