Pep Guardiola ha chiesto l'obbligo di mascherina negli stadi inglesi per salvare il campionato (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Pep Guardiola ha lanciato un appello alle autorità britanniche perché rendano obbligatorio l'uso delle mascherine in ogni spazio pubblico all'aperto per evitare una nuova chiusura degli stadi inglesi. "È ciò che più mi stupisce", ha affermato il tecnico catalano del Manchester City, "giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regale per la famiglia e nessuno indossa la mascherina. Gli scienziati fin dall'inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine". Il City ospita il Leicester City nel turno odierno del Boxing Day in cui si giocano anche Norwich-Arsenal, Tottenham-Crystal Palace, West-Ham-Southampton e Aston Villa-Chelsea. In quest'ultima partita non ci sarà in panchina il tecnico dei Villains, Steven Gerrard, che si è preso il ...

