Pelè dimesso dall'ospedale: sui social in foto sorridente con la moglie (Di domenica 26 dicembre 2021) Ottima notizia per tutto il mondo del pallone e gli estimatori e tifosi di Pelè. La leggenda del calcio brasiliano dopo avere annunciato sui social la sua uscita dall'ospedale Albert Einstein di San ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 dicembre 2021) Ottima notizia per tutto il mondo del pallone e gli estimatori e tifosi di. La leggenda del calcio brasiliano dopo avere annunciato suila sua uscitaAlbert Einstein di San ...

Advertising

andreastoolbox : Pelé dimesso dall'ospedale, Natale a casa per la leggenda brasiliana | Sky Sport - sportli26181512 : Pelé dimesso dall'ospedale, Natale a casa per la leggenda brasiliana: La leggenda brasiliana, dopo aver annunciato… - infoitsport : Pelè dimesso da ospedale, continua la chemioterapia a dimora - infoitsport : PELÉ, È stato dimesso: 'Natale con la mia famiglia' - infoitsport : Buone notizie per Pelè: l'ex calciatore dimesso dall'ospedale -