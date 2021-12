Pelè a casa per Natale: “Vi auguro momenti di amore, amici miei” (FOTO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Natale a casa per Pelè, che nei giorni scorsi è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo dove aveva ricevuto delle terapie in seguito all’intervento al colon dello scorso settembre. L’ex calciatore brasiliano, 81 anni, ha postato una FOTO e un messaggio di auguri su Instagram: “Spero che oggi stiate vivendo momenti di amore, pace e unità, proprio come me. Buon Natale amici miei”. Il post pubblicato da Pelè su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021)per, che nei giorni scorsi è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo dove aveva ricevuto delle terapie in seguito all’intervento al colon dello scorso settembre. L’ex calciatore brasiliano, 81 anni, ha postato unae un messaggio di auguri su Instagram: “Spero che oggi stiate vivendodi, pace e unità, proprio come me. Buon”. Il post pubblicato dasu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) SportFace.

