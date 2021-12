Pattinaggio artistico | Nazionali Giapponesi | ancora un trionfo per Hanyu Primo tentativo di quadruplo axel per l’alieno

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021) 26 dicembre 2021, segniamoci questa data. Yuzuru, in occasione del programma libero dei Campionatididi figura andati in scena a Saitama da lui vinti per dispersione, ha tentato per la prima volta l’elemento impossibile, il, realizzandolo a due piedi conla rotazione non completa. Si tratta del, fondamentale, tassello verso un vero e proprio miracolo, un’impresa senza precedenti che resterà per sempre nella storia. Il Pluri Campione Olimpico ha mandato in visibilio la Super Arena proponendo il suo libero capolavoro interpretato sulle note de “Ten to chi to“, realizzando oltre al salto già citato altri tre quadrupli, ovvero un salchow e due toeloop combinati rispettivamente con il ...