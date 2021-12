Papa Francesco, piacevole sorpresa: “Non fare figli è contro la Patria” (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Papa Francesco si scaglia contro “l’inverno demografico” che attanaglia l’Italia, svuota le culle e rischia di farci scomparire come popolo. “Facciamo di tutto per vincerlo. È contro le nostre famiglie, contro la Patria, contro il futuro“, tuona il Pontefice durante l’Angelus. Parole tanto forti quanto pienamente condivisibili, che stavolta faranno strabuzzare gli occhi ai progressisti di casa nostra. Ma che al contempo stridono con la vecchia retorica dell’accoglienza a tutti i costi, a cui ormai ci aveva abituato Bergoglio. Ricorderete, ad esempio, quando due anni fa se ne uscì con uno sconcertante: “L’interesse nazionale è una ricerca egoistica”. Acqua passata, forse. fare i figli per salvare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic –si scaglia“l’inverno demografico” che attanaglia l’Italia, svuota le culle e rischia di farci scomparire come popolo. “Facciamo di tutto per vincerlo. Èle nostre famiglie,lail futuro“, tuona il Pontefice durante l’Angelus. Parole tanto forti quanto pienamente condivisibili, che stavolta faranno strabuzzare gli occhi ai progressisti di casa nostra. Ma che al contempo stridono con la vecchia retorica dell’accoglienza a tutti i costi, a cui ormai ci aveva abituato Bergoglio. Ricorderete, ad esempio, quando due anni fa se ne uscì con uno sconcertante: “L’interesse nazionale è una ricerca egoistica”. Acqua passata, forse.per salvare la ...

Advertising

Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - vaticannews_it : #25dicembre Nel messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, #PapaFrancesco ha ricordato terre scosse… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #26dicembre Il ricordo del Papa dell'arcivescovo sudafricano #DesmondTutu, morto oggi a 90 anni, citato da Francesco ne… - AFAntoAnt : RT @Misurelli77: Papa Francesco asfalta i farisei FascioSovranisti amanti dei selfie con presepi, madonne e rosari 'Non siate indifferenti… -