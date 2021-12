Papa Francesco: "L'inverno demografico in Italia è contro la patria" (Di domenica 26 dicembre 2021) Ribaltare l’inverno demografico che svuota le culle in Italia: “Facciamo di tutto per vincerlo. E’ contro le nostre famiglie, contro la patria, contro il futuro”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus. “Mi viene in mente una preoccupazione vera, almeno qui in Italia”, ha detto il Pontefice, che ha dedicato ai temi della famigli la sua riflessione di oggi, “sembra che tanti hanno perso la fiducia nell’andare avanti con i figli. è una tragedia”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Ribaltare l’che svuota le culle in: “Facciamo di tutto per vincerlo. E’le nostre famiglie,lail futuro”. Lo ha dettoall’Angelus. “Mi viene in mente una preoccupazione vera, almeno qui in”, ha detto il Pontefice, che ha dedicato ai temi della famigli la sua riflessione di oggi, “sembra che tanti hanno perso la fiducia nell’andare avanti con i figli. è una tragedia”.

Advertising

Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - petergomezblog : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - LauraValenza1 : RT @Misurelli77: Papa Francesco asfalta i farisei FascioSovranisti amanti dei selfie con presepi, madonne e rosari 'Non siate indifferenti… - sandromonesi : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'Troppe volte incomprensioni familiari sfociano in violenza' -