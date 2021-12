Papa Francesco e l’Angelus del 26 dicembre dedicato alle famiglie (Di domenica 26 dicembre 2021) l’Angelus del 26 dicembre è incentrato sulla famiglia e al valore che essa ha per ciascuno; Papa Francesco parte dal Vangelo odierno dedicato alla famiglia di Nazareth: Gesù, Maria e Giuseppe. Un ragazzo adolescente, che scappa dalle attenzioni dei suoi genitori e genera in loro preoccupazione; una vicenda nella quale ciascuno può trarre immedesimazione. Dio, infatti, non mostra esempi impossibili da comprendere, ma la semplicità e la quotidianità di un padre, una madre e un figlio. Un nucleo familiare, in cui si vive in un ‘noi‘ piuttosto che in un ‘io’ assoluto. Dio sceglie la famiglia “Dio ha scelto una famiglia umile e semplice per venire in mezzo a noi“; con queste parole Papa Francesco introduce l’Angelus, sottolineando il valore ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 dicembre 2021)del 26è incentrato sulla famiglia e al valore che essa ha per ciascuno;parte dal Vangelo odiernoalla famiglia di Nazareth: Gesù, Maria e Giuseppe. Un ragazzo adolescente, che scappa dattenzioni dei suoi genitori e genera in loro preoccupazione; una vicenda nella quale ciascuno può trarre immedesimazione. Dio, infatti, non mostra esempi impossibili da comprendere, ma la semplicità e la quotidianità di un padre, una madre e un figlio. Un nucleo familiare, in cui si vive in un ‘noi‘ piuttosto che in un ‘io’ assoluto. Dio sceglie la famiglia “Dio ha scelto una famiglia umile e semplice per venire in mezzo a noi“; con queste paroleintroduce, sottolineando il valore ...

