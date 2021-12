Papa Francesco, crollo nelle nascite: "Vincere questo inverno demografico" (Di domenica 26 dicembre 2021) Città del Vaticano, 26 dicembre 2021 - Papa Francesco è preoccupato per il calo delle nascite in Italia, e ha parlato di "inverno demografico" . Durante l'Angelus, nel giorno della festa della Santa ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Città del Vaticano, 26 dicembre 2021 -è preoccupato per il calo dellein Italia, e ha parlato di "" . Durante l'Angelus, nel giorno della festa della Santa ...

