Papa Francesco alle famiglie (tradizionali) del mondo: 'La famiglia è la cellula fondamentale della società' (Di domenica 26 dicembre 2021) 'Ricordatevi che la famiglia e la cellula fondamentale della societa' . La pandemia ha messo a dura prova troppe famiglie in tutto il mondo, le percentuali relative alle violenze sulle donne, così ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) 'Ricordatevi che lae lasocieta' . La pandemia ha messo a dura prova troppein tutto il, le percentuali relativeviolenze sulle donne, così ...

Advertising

Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - petergomezblog : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - LauraValenza1 : RT @Misurelli77: Papa Francesco asfalta i farisei FascioSovranisti amanti dei selfie con presepi, madonne e rosari 'Non siate indifferenti… - sandromonesi : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'Troppe volte incomprensioni familiari sfociano in violenza' -